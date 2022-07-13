Жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста.

Про це повідомили в міській раді, до якої звернулися з цією проблемою люди.

"Ось такий вибухонебезпечний предмет побачив один з маріупольців по проспекту Миру, біля колишнього поштового відділення. Ще досі більшість дворів та будинків не обстежені та не розміновані. Колаборантам наразі немає до цього діла. Вони лише займаються створенням пропагандистських роликів про "відродження життя" у місті", - розповіли в міськраді Маріуполя.

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Влада закликала жителів уважно пересуватися вулицями, а також провести бесіду з дітьми й розповісти їм про небезпеки.

"Також наразі окупанти запрошують маріупольців працювати на розмінування. Не ведіться, нехай вони ризикують власним життям, а не вашим!", - наголосили в міській раді.

Нагадаємо, через підрив російських саперів на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча 9 липня окупаційна влада міста вирішила залучати до розбору і розчищення заводу лише працівників з Маріуполя.