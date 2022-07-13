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Ворог вичерпує запаси високоточних ракет, - Командування Повітряних сил ЗСУ

Водночас українська протиповітряна оборона з кожним днем стає ефективнішою

Ворог вичерпує запаси високоточних ракет, - Командування Повітряних сил ЗСУ
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Зараз окупанти запускають не високоточні радянські ракети. Частіше за все наші сили збивають "калібри" та ракети типу Х-55, Х-101. Набагато складніше з "іскандерами", "точками-у" та "оніксами", які летять зі швидкістю понад 3 тис. км на годину.

Про це на брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

«Противник застосовує ракетне озброєння передусім радянського виробництва. Оскільки запаси високотехнологічних ракет вже вичерпуються. Мова йде про "Калібри", Х-101 та "Іскандери" - оперативно-тактичні комплекси. Це можна пояснити тим, що противник заощаджує високотехнологічну та дорогу техніку та озброєння, щоб погрожувати ними усьому світу, як вони це роблять завжди», - заявив він.

За його словами, через це ворог частіше застосовує такі типи ракет: Х-22, Х-59, Х-31, які не є точними, тому й вражають цивільну інфраструктуру.

"Збити крилату ракету непросто. Частіше за все збиваються ракети, що летять з типовою швидкістю близько 900 км на годину. Це ракети "Калібр", ракети типу Х-55, Х-101. Їх реальніше збити нашим озброєнням… Набагато складніше збивати "іскандери" та "точки-у". Остання вражає ціль зі швидкістю понад 4 тис. км на годину по балістичній траєкторії. А "іскандер" летить зі швидкістю понад 8 тис. км на годину. Тому така ціль є надзвичайно важкою… Як і "онікс", який летить зі швидкістю понад 3 тис. км", - додав Ігнат.

Водночас українська протиповітряна оборона з кожним днем стає ефективнішою. Зокрема, вже є випадки знищення ворожих ракет вогневими засобами наших винищувачів.

"Ефективність української ППО підвищується з майстерністю наших людей, які з кожним днем війни набувають неабиякого досвіду, розуміння та техніки застосування того озброєння, яке ми на сьогодні маємо. Наші партнери передали нам чимало переносних зенітно-ракетних комплексів західного виробництва. До того ж є посилення ефективними радянськими комплексами "С-300" від Словаччини", - сказав він.

Також застосовується захоплена техніка ворога. Зокрема, "Панцирь-С1", який став на озброєння та вже збив ворожу повітряну ціль.

"Україна опинилася в центрі усього світу. Росія вже застосувала усі типи озброєння проти нас, які в неї є. Ніде такого не було. Жодного разу такої ракетної атаки ще не бачили. Ми залишилися фізично сам на сам з ворогом. Хоча нас підтримує світ - ми воюємо самі. Ця війна для нас надзвичайно важка… Ми робимо усе, щоб максимально ефективно протистояти ворогу, часто застосовуємо нестандартні методи для того, щоб збивати ворожі ракети", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Резніков пояснив, чому в Україні буде неефективним "залізний купол".

Крім того, понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих ракет не досягають цілі.

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