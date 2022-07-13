Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині почали відновлювати заклади освіти, – Олексій Кулеба

У Макарові відновлюють фаховий медичний коледж.

На Київщині почали відновлювати заклади освіти, – Олексій Кулеба
Школа у Катюжанці, де побували окупанти.
Фото: Макс Требухов

Через бойові дії в Київській області було пошкоджено 209 закладів освіти.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Telegram.

Серед пошкоджених – Макарівський фаховий медичний коледж.

За його словами, окупанти обстрілювали заклад, через що постраждало приміщення коледжу та гуртожиток.

"Вже триває заміна вікон та ремонт покрівлі. Роботи відбуваються за кошти з резервного фонду держбюджету, що виділили для оперативного відновлення Київської області", – написав у повідомлення очільник ОДА.

Раніше у Макарові запрацював мобільний шпиталь, який був переданий "Першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова" данською агенцією з управління надзвичайними ситуаціями.

Також посол США Брінк та голлівудський актор Бен Стіллер відвідали Макарів на Київщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також