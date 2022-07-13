На Київщині почали відновлювати заклади освіти, – Олексій Кулеба

Через бойові дії в Київській області було пошкоджено 209 закладів освіти.
Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Telegram.
Серед пошкоджених – Макарівський фаховий медичний коледж.
За його словами, окупанти обстрілювали заклад, через що постраждало приміщення коледжу та гуртожиток.
"Вже триває заміна вікон та ремонт покрівлі. Роботи відбуваються за кошти з резервного фонду держбюджету, що виділили для оперативного відновлення Київської області", – написав у повідомлення очільник ОДА.
Раніше у Макарові запрацював мобільний шпиталь, який був переданий "Першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова" данською агенцією з управління надзвичайними ситуаціями.
Також посол США Брінк та голлівудський актор Бен Стіллер відвідали Макарів на Київщині.