Посол США Брінк відвідала Макарів на Київщині

Це вже не перше відвідання Бріджит Брінк постраждалих від росіян населених пунктів на Київщині.

Посол США Бріджит Брінк відвідала Макарів на Київщині, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів”, - написала Брінк.

Вона додала, що США надає гуманітарну допомогу, щоб постраждали від війни проти Росії могли відбудуватись та відновитись.

Deeply moved by the stories of those who suffered from the brutal Russian attacks on Makariv. Proud of U.S. humanitarian aid so they can rebuild and recover. pic.twitter.com/6J4GSG6HHn — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022

Нагадаємо, на початку червнія новопризначена посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.