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Посол США Брінк відвідала Макарів на Київщині

Це вже не перше відвідання Бріджит Брінк постраждалих від росіян населених пунктів на Київщині.

Посол США Брінк відвідала Макарів на Київщині
Фото: Пресслужба посольства США в Україні

Посол США Бріджит Брінк відвідала Макарів на Київщині, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. 

“Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів”, - написала Брінк. 

Вона додала, що США надає гуманітарну допомогу, щоб постраждали від війни проти Росії могли відбудуватись та відновитись. 

 

Нагадаємо, на початку червнія новопризначена посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.

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