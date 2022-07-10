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Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку, - Андрющенко

Пам’ятка була встановлена на тимчасово окупованих Росією територіях.

Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Герою України Василю Сліпаку, який загинув на Донеччині в 2016 році.  

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона”, - зазначив Андрющенко. 

Нагадаємо, Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Президент України Петро Порошенко в 2017 році присвоїв Сліпаку звання Героя України, а в 2019 році президент Володимир Зеленський розповів про Сліпака з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На початку червня 2021 року Київська комісія з питань найменувань вирішила присвоїти ім’я Василя Сліпака скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік.

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