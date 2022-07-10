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Морпіхи показали відео роботи на британських бронемашинах Mastiff

Від партнерів Україна вже отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff та ін.).

Морпіхи показали відео роботи на британських бронемашинах Mastiff
Mastiff
Фото: Wikipedia

Українські захисники оприлюднили відео роботи на британських бойових броньованих машинах Mastiff.

Ролик оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах.

Як повідомляє АрміяInform, головною особливістю бронемашин західних зразків Mastiff є підвищена стійкість до вражальної дії саморобних вибухових пристроїв і мін. Це забезпечує посилене бронювання днища V-подібної форми.

ББМ оснащені посиленим бронюванням сидінь для захисту військових у разі зіткнення з перешкодами або підриву на мінах. У броні корпусу є унікальний спеціальний матеріал Dyneema Unidirectional), який покращує захист транспортного засобу від мін, пожежі чи вибухів.

Стандартне бронювання Mastiff забезпечує захист екіпажу й десанту від стрілецької зброї калібром 7,62 мм, а в разі встановлення додаткового бронювання можливий захист від куль калібром до 12,7 мм.

Нагадаємо, з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо).

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