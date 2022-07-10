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У Маріуполі ексгумацію тепер проводить Слідком РФ

Перші ексгумації проходять в районі проспекту Свободи.

У Маріуполі ексгумацію тепер проводить Слідком РФ
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполі загарбники поновили ексгумацію у дворах багатоповерхівок.

Про це повідомляє в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет рф. Трупи викопують, поміщають у пластикові пакети і автівкою «Груз 200» вивозять прямо в Старий Крим. Там уже навалом у братську могилу", - написав радник мера.

Перші ексгумації проходять у районі проспекту Свободи. Поки викопують тіла, слідчі чи просто військові допитують мешканців про подробиці загибелі. У підсумку, після «прозорих натяків» людини з автоматом, виходить, що всіх убила "українська армія". Так окупанти фабрикують дані про причини смерті мешканців міста.

Нагадаємо, що російські окупанти в Маріуполі під завалами будинків досі знаходять тіла мирних жителів.

Зараз щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись у фільтраційних в'язницях російських окупантів.

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