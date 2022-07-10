Колона росіян вирушила з Маріуполя у бік Бердянська

Колона техніки з російською символікою V та автобуси з військовими вирушили через Маріуполь у бік Бердянська, разом із нею – частина військової техніки, що дислокувалася в місті.

Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою V та п’ять автобусів із військовими, що напередодні в’їхали в Маріуполь, вирушили в бік міста Бердянськ. Також, частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони. Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту», – заявив він.

Напередодні Андрющенко повідомив, що до Маріуполя прибули п’ять автобусів з російськими військовими з напряму Волновахи й Донецька. Вони проїхали до Приморського району, з чого радник мера зробив висновок, що російські війська посилюють охорону порту.

Нагадаємо, що окупанти у Маріуполі відмовляються витягувати тіла загиблих з під-завалів житлових будинків.