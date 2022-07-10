У Херсоні влучили по казармі окупантів, - радник голови ОВА

Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

У Херсоні повідомляють про влучання по ворожій військовій частині.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили о 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», - йдеться у повідомленні.

Про влучання повідомило також видання «Мост».

«В тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пролунало декілька вибухів. Про це повідомили місцеві мешканці», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.

Також в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що коментувати наступ частин ЗСУ можуть лише військовослужбовці.