​На сході та північному сході України очікуються дощі

На решті територій - короткочасні дощі та грози.

У понеділок, 11 липня, в Україні в східних і північно-східних областях помірні, місцями сильні дощі; на решті територій невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), місцями грози.

Про це повідомяє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21° (на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10°); у північних та центральних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві 11 липня, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 11 липня найвища температура вдень була 33,7° у 1885 р., найнижча вночі 8,8° у 1935 р.

У вівторок, 12 липня, в західних і північних областях України короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південній та східній частинах країни вночі 12-17°, вдень 25-30°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві 12 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

10 липня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-26°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста "Київ", 22°.