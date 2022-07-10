У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На сході та північному сході України очікуються дощі

На решті територій - короткочасні дощі та грози.

​На сході та північному сході України очікуються дощі
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 11 липня, в Україні в східних і північно-східних областях помірні, місцями сильні дощі; на решті територій невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), місцями грози.

Про це повідомяє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21° (на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10°); у північних та центральних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві 11 липня, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 11 липня найвища температура вдень була 33,7° у 1885 р., найнижча вночі 8,8° у 1935 р.

У вівторок, 12 липня, в західних і північних областях України короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південній та східній частинах країни вночі 12-17°, вдень 25-30°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві 12 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

10 липня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-26°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста "Київ", 22°.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також