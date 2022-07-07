У Києві оновлено сторічний температурний рекорд

Липень розпочався зі спеки, у столиці України оновлений сторічний температурний рекорд.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, максимальна температура повітря 6 липня 2022 року у Києві досягла +34,3°C. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році й дорівнювало +33,9°C.

Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°C.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в червні в Києві дорівнювала 21,7 градуса за Цельсієм. Це на 2,2 градуса Цельсія вище за кліматичну норму. У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.