Головне за ніч. Четвер, 7 липня

Донеччина під обстрілами, ракетні удари по Одещині, пожежі на Харківщині, зустріч G20 на Балі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує намагання встановити повний контроль над Луганщиною.

На Харківському напрямку противник зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії.

Вести штурмові дії ворог намагався і на Слов’янському напрямку. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 липня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

У місті Торецьк Донецької області окупанти вбили сім'ю - доньку, маму і бабусю.

"Ракетний удар знову прийшовся на житловий сектор", - сказав у відеозверненні очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Рашисти гатять всюди, куди можуть дістати. Вони прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас – і не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не робіть із себе мішень для росіян!" – додав Кириленко.

Російські загарбники продовжують атакувати Одещину. Минулої ночі та сьогодні на світанку ворог завдав ракетних ударів по території області.

"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал", – додали в ОК "Південь".

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 30 оперативних виїздів, 18 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 7 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 3 в Богодухівському, 2 в Чугуївському, 1 в Ізюмському та ще 1 в Харківському районі області. Горіли торговельна будівля та бензоколонки на АЗС, виробнича будівля, господарські будівлі, сінник, гараж, хвойна підстилка, суха трава та пшениця", - повідомила пресслужба ДСНС.

Уночі ворог обстріляв інтернат у Харкові, вибухами вибило вікна. Жертв та постраждалих немає, йдеться в ранковому зведенні від обласних військових адміністрацій.

Донеччина впродовж доби зазнавала обстрілів із артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Град" по багатьох населених пунктах та містах області. Пошкоджено 35 об’єктів, загинуло сім мирних мешканців, у тому числі дитина, двох людей поранено.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській області, на Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Безкоштовно наданий Medical Bridges у партнерстві з United Help Ukraine мобільний госпіталь створений студентами будівельного факультету Техаського університету (США). Пересувний госпіталь обладнаний двома хірургічними столами, системою водозабезпечення, генератором, укомплектований ліками, перев’язувальним матеріалом, медичним одягом. Буде використовуватись як мобільна операційна для допомоги пораненим.

У місті Переяслав на Київщині демонтували монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією, яке відзначали 1954 року.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз'єднання" чи "дружбу" з рашистами не може йтися", – написав у Telegram-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Сьогодні на індонезійському острові Балі стартує дводенна зустріч міністрів закордонних справ "Групи 20". На цьому заході глава російського МЗС Сергій Лавров уперше за час повномасштабного вторгнення в Україну перетнеться із колегами, які критикують Росію за розвʼязану нею війну.

Лавров уже прибув на Балі і, згідно з релізом МЗС, планує низку зустрічей. Однак дехто з міністрів заявив, що зустрічатися з ним не збирається.

Нагадаємо, "група двадцяти" складається як з тих країн, хто звинуватив Москву у воєнних злочинах, так і з тих, хто реагує на війну проти українців більш стримано (зокрема, Китай, Індія, Південна Африка).

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!