Росіяни "мобілізують" чоловіків із Лисичанська та Сєвєродонецька, - Гайдай

Чоловіків запрошують на роботу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку.

Російські окупанти "мобілізують" чоловіків з Лисичанська та Сєвєродонецька на Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА

"Нетривалою була віра в «асвабадителей» у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано. Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих", - написав він.

Гайдай також розповів, як відбувається така "мобілізація".

"Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина». За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить", - зазначив голова ОВА.

Гайдай додав, що захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць.

Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.

"Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова «Великая битва»", - сказав голова ОВА.

Як повідомлялося, у квітні в ОРДЛО окупанти почали мобілізувати осіб з інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств".

Нагадаємо, невелика частина території Луганської області залишається під контролем українських військових. Захисники відійшли від Лисичанська, щоб зберегти життя бійцям. Далекобійної зброї для утримання позицій було недостатньо.

За даними Генштабу, зараз ворог намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганщиною. Переміщує підрозділи.