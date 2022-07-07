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Зараз з Росією веде перемовини лише підгрупа з гуманітарних питань, – Подоляк

"Завжди потрібно вирішувати питання обміну полоненими та тілами". 

Зараз з Росією веде перемовини лише підгрупа з гуманітарних питань, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Зараз з Росією веде перемовини лише підгрупа з гуманітарних питань.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в ефірі українського телемарафону, пише nv.ua.

“Певні контакти є, але на рівні гуманітарних підгруп. Тому що завжди потрібно вирішувати питання й обміну полоненими,й обміну тілами. І по можливості, все ж таки гуманітарні певні коридори відкривати й інше. З погляду політико-дипломатичного зараз на паузі”, – заявив Подоляк.

Він зауважив, що пауза у переговорах виникла через те, що РФ продовжує використовувати свою армію як гарматне м'ясо для зміцнення позицій.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що для повноцінного відновлення перемовин росіяни повинні насамперед припинити вогонь та вивести російські війська з України

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія розповів зі свого боку, що поки офіційні перемовини заморожені представники української групи спілкуються по телефону зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".

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