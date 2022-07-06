Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що цим ударом було пошкоджено вже другий об’єкт, який присвячений Григорію Сковороді, – пам’ятник, що був на площі перед університетом. Його завалило уламками, але все ж пам’ятник не розбитий. А от музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще у травні згорів після російського обстрілу.

Володимир Зеленський розповів, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо.

Водночас, українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області.

“Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремось за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння, біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, заслухав доповіді – і від військових, і від розвідки. Спільно визначили напрямки дій на найближчий час.

Президент зазначив, що вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову з президентом Парагваю, також сьогодні говорив з президентом Мозамбіку – привітав з обранням його держави до Ради Безпеки ООН.

Зеленський висловив думку, що Африка має отримати більше представництва на міжнародних майданчиках при вирішенні глобальних питань. Саме африканським країнам зараз чи не найбільше загрожує продовольча криза, яку спровокувала Росія, і маємо зробити все, щоб змусити державу-терориста розблокувати український аграрний експорт.

Крім того, відбувся візит до Києва премʼєр-міністра Ірландії – держави, яка нам суттєво допомагає. Ірландія навіть допомагала нам переконувати представників держав-скептиків у Євросоюзі, що Україна заслуговує на кандидатство і подальше членство в ЄС.

“Окрім цього, памʼятаємо, що Сенат Ірландії визнав злочини російських окупантів геноцидом Українського народу. І цей крок, а також підтримка Ірландією юридичних зусиль для покарання російських воєнних злочинців, – це все дуже важливо. Разом з роботою українських правоохоронців допомога партнерів – це саме ті цеглинки, з яких і буде побудовано відновлення справедливості для України” - нагадав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що має у своєму розпорядженні підтвердження про майбутнє постачання до України від західних союзників потужної протиповітряної оборони.