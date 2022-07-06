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В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви

В результаті вибухів пошкоджено житловий будинок.

В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви
Фото: Суспільне

На Херсонщині, в тимчасово окупованому Скадовську, внаслідок вибухів загинула людина, також є поранені

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Скадовської міської ради Олександра Яковлєва. 

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - розповів Олександр Яковлєв.

Зі слів місцевих мешканців, три ракети полетіли в північну сторону міста. Потім пролунали декілька вибухів, в небі було видно дим від розірваних ракет.  

Потім пролунали ще два гучних вибухи, після чого одразу пішов дим зі сторони міста та за містом.

Нагадаємо, ввечері 22 червня у районі порту в тимчасово окупованому росіянами Скадовську було чути два вибухи, один із них - потужний. Пізніше стало відомо, що було попадання в промислову зону в районі порту.

 

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