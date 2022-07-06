В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви

На Херсонщині, в тимчасово окупованому Скадовську, внаслідок вибухів загинула людина, також є поранені.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Скадовської міської ради Олександра Яковлєва.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - розповів Олександр Яковлєв.

Зі слів місцевих мешканців, три ракети полетіли в північну сторону міста. Потім пролунали декілька вибухів, в небі було видно дим від розірваних ракет.

Потім пролунали ще два гучних вибухи, після чого одразу пішов дим зі сторони міста та за містом.

Нагадаємо, ввечері 22 червня у районі порту в тимчасово окупованому росіянами Скадовську було чути два вибухи, один із них - потужний. Пізніше стало відомо, що було попадання в промислову зону в районі порту.