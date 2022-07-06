Ще один міст підірвали у Запорізькій області

"Втомилася" споруда між Новобогданівкою і Троїцьким.

У Запорізькій області було знищено ще один міст.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!", - уточнив керівник ОВА.

Нагадаємо, 3 липня знесли в повітря залізничний міст між Мелітополем і Токмаком, яким рашисти перевозили зброю і техніку.

А в квітні бійці Сил спецоперацій підірвали залізничний міст у Мелітопольському районі, яким загарбники регулярно перевозили техніку, боєприпаси з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.