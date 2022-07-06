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​Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із Залужним: "Ми працюємо командою"

"Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки".

​Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із Залужним: "Ми працюємо командою"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Ганна Маляр

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, коментуючи попереднє рішення Генштабу щодо дозвільного порядку виїзду військовозобов’язаних осіб, передає Укрінформ.

"Що стосується непорозуміння (із Залужним, – ред.) - ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що з деталями рішення Генштабу щодо порядку пересування військовозобов’язаних за межі місць реєстрації розібрались на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Деталі говорять, що воно прийняте неправильно, тому має бути скасоване", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Залужний поінформував, що начальник Генштабу скасував дію Порядку про отримання дозволу на виїзд з районів та областей для військовозобовʼязаних і відправив його на доопрацювання.

Напередодні Генштаб оприлюднив інформацію про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пізніше в Генштабі додали, що при пересуванні у межах однієї області дозвіл керівника відповідного територіального центру комплектування отримувати не потрібно.

Президент Зеленський зазначив, що є "різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві". Він попросив Генштаб "більше не ухвалювати таких рішень без нього".

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