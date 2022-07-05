Головне за день. Вівторок, 5 липня

Дозволи для військовозобов’язаних, штурм Білогорівки, підсумки Конференції в Лугано та заборона Компартії. Яким запам’ятається 132-й день повномасштабної війни.

Неабиякий резонанс сьогодні викликала новина від Генерального штабу ЗСУ. Звістка не стосувалася ані успіхів наших захисників, ані втрат ворога: Генштаб повідомив, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату.

Пізніше правила виїзду військовозобовʼязаних та призовників за межі районів і областей прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Згідно з його дописом у фейсбуці, жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося, однак всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити, а ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Ще пізніше Генштаб оприлюднив роз’яснення до роз’яснення, дозволивши військовозобов'язаним на переміщення в межах області дозволи не брати.

Зрештою втрутився президент Володимир Зеленський, зазначивши, що в суспільстві є різні оцінки такого рішення, нерозуміння і навіть обурення.

"Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі...", - сказав Зеленський. І закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.

А тепер до інших новин.

У Генштабі повідомляють, що ворог штурмує Білогорівку і хоче встановити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ.

Окупанти обороняються на Харківському напрямку та намагаються поліпшити своє положення на Слов'янському. Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 5 липня – в нашій новині.

Сьогодні близько 13:00 росіяни піддали масованому обстрілу територію поблизу села Блешня Чернігівської області.

"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів – приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає", – повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Обстріляно і Хмельниччину, інформацію підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що є інформація про три "прильоти".

Є і добрі новини. Станом на сьогодні українські військові деокупували 1 028 населених пунктів Херсонської області.

У деокупованих селищах триває розмінування, запрацювали органи місцевого самоврядування, відновила роботу Національна поліція.

На Конференції з відновлення України в швейцарському Лугано ухвалили підсумкову декларацію.

Глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення.

Зокрема у відновленні Луганщини братимуть участь Чехія, Фінляндія та Швеція, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Швейцарія відбудовуватиме Одещину, Ірландія – Рівненщину, Німеччина – Чернігівщину, Канада – Сумщину, США та Туреччина – Харківщину, Бельгія – Миколаївщину, Швеція та Нідерланди – Херсонщину, Норвегія – Кіровоградщину, Австрія – Запоріжжя, Польща та Італія – Донеччину", – зазначив очільник Луганської ОДА.

За фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.

“Слідчі Національної поліції розслідували 46 кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень стосовно представників ЗМІ військовими РФ під час вторгнення на територію України, зокрема за фактами загибелі 29, поранення 15 та викрадення 11 представників ЗМІ, з яких 31 передано за підслідністю до органів СБУ”, – сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, який вже заборонив низку проросійських партій, дійшов до Комуністичної партії України.

Компартія України була створена в 1993 році. З 2015 року усунена від виборчого процесу.

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