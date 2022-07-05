У Генштабі пояснили, в яких випадках військовозобов'язаним не потрібен дозвіл військкомату для переміщення

"Якщо в межах області — не треба".

У Генеральному штабі ЗСУ надали роз'яснення, у яких випадках військовозобов'язаним не потрібен для переміщення дозвіл військкомату.

За словами представника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковника Олександра Хлися, дозвіл у терцентрах комплектування та соціальної підтримки потрібен лише для виїзду за межі областей.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - пояснив Хлись.

Він додав, що такі норми українського законодавства діють давно. А через повернення великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба оновити облікові дані військовозобов'язаних, щоб зрозуміти можливості мобілізаційного ресурсу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що дозволи для виїзду в іншу область видають від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував правила виїзду військовозобовʼязаних та призовників за межі районів і областей.