Щоб потрапити до пунктів набору, люди вимушені займати чергу з самого ранку.

Російські загарбники блокують жителям Маріуполя доступ до питної води. Людям видають лише по 5 літрів на тиждень.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Щоб отримати воду в пунктах набору, жителі змушені займати чергу із самого ранку, кажуть у міськраді. Також шукають інші джерела - каналізаційні колодязі, калюжі. Вода тут небезпечна, адже по місту розкидані стихійні сміттєзвалища і поховання.

"Все це потрапляє до землі та води, посилюючи шанси на зараження небезпечними інфекційними хворобами. Якщо додати до цього відсутність належної медичної допомоги, то вживання такої рідини може призвести до летального випадку", - наголосили в міській раді Маріуполя.

Очільник міста Вадим Бойченко наголосив, що загарбники понад два місяці блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості.

"Люди вимушені стояти в черзі чи шукати якість альтернативні варіанти. При цьому якість води, яка є взагалі ніхто не перевіряє. Загарбники в центрі Європи зробили так, що вода стала справжнім золотом", - наголосив Бойченко.

Нагадаємо, днями радник міського голови Маріуполя повідомляв, що жителі тимчасово окупованого міста змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води.

Загалом доступ до водопостачання мають лише до 5% населення Маріуполя.