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​Запеклі бої на Донбасі: окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганщини

Російські війська продовжують наступальні дії для встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями.

​Запеклі бої на Донбасі: окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганщини
речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник
Фото: Анна Стешенко

Водночас Збройні Сили України відбили штурмові дії противника, який намагався оволодіти Білогорівкою.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“На Донецькому напрямку Збройні сили України ведуть бої з російським угрупованням, до складу якого окупанти залучили підрозділи 8, 58 армій, мобілізаційного резерву 1, 2 армійських корпусів південного військового округу, 2, 41 армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу, 68 армійського корпусу східного військового округу, а також повітряно-десантних військ”, – повідомив речник.

Крім того, окупанти ведуть наступальні дії з метою встановлення повного контролю над Луганською областю. Українські війська перешкоджають намірам противника взяти під повний контроль дорогу Бахмут – Лисичанськ і створити умови для оточення підрозділів Сил оборони в районах Вуглегірської ТЕС та селища Новолуганське.

Нагадаємо, учора голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив про те, що невелика частина території Луганської області все ще залишається під контролем українських військових.

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