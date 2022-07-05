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ЗСУ відбили штурм російських окупантів у Білогорівці на Луганщині

Основні зусилля ворог зосередив на встановленні контролю над територією області.

ЗСУ відбили штурм російських окупантів у Білогорівці на Луганщині
Луганщина, обстріл
Фото: telegram.org/k/#@luhanskaVTSA

У Білогорівці на Луганщині українські військові відбили штурмові дії російських військ. Наразі окупанти відійшли.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог зосередив основні зусилля на встановленні контролю над територією області в межах адміністративних кордонів.

"Рашисти продовжують обстрілювали населені пункти області. Знищення триває. На нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки, розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все – брехня, те саме було в Маріуполі – всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдине, на що здатні рашисти – це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів та родини військових, у цьому допомагають колаборанти", – розповів Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни зруйнували інфраструктуру на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. Окупанти не відновлять водо- та газопостачання, забезпечити міста електроенергією вони можуть лише частково.

3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України покинули місто. У Генштабі наголосили – продовжують боротьбу, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси".

Місто Лисичанськ було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил, прогнозують у Міноборони Великої Британії.

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