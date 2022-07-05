Росія завдала ракетних і мінометних ударів по Сумщині та обстріляла Харків, – зведення від ОВА

На Дніпропетровщину ворог випустив сім ракет, однак шість із них збили.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Масованих обстрілів зазнала Сумська область, йдеться у зведенні від ОВА.

На територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій, також гатили мінометним вогнем. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Був обстріл Шалигінської громади, також росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

У Новослобідській громаді мінометним вогнем росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі. Був мінометний обстріл по Білопільській громаді Сумського району з території РФ. Також вороги скинули гранату з безпілотника. Учора ввечері росіяни запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади та відкривали вогонь з мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.

Сьогодні зранку був черговий обстріл Сумської області. О 4.00 ранку – ракетний удар по Шостці. Пошкоджено приватне підприємство, одна людина зазнала поранень. О 4.30 ранку – обстріл з мінометів та зі ствольної артилерії Середино-Будської громади. Пошкоджені лінії електропередач та два приватні будинки. Інформації щодо жертв немає. Зранку також – мінометний обстріл Шалигінської громади.

На Дніпропетровщину сьогодні летіло 7 ракет. 6 з них наші військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки. У будинку, де перебувало шестеро людей, через вибух почалася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. На ранок з артилерії ворог знову обстріляв Криворізький район – три населених пункти Зеленодольської громади. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Уночі завдано удару по одному з районів Харкова, постраждалих немає. Триває обстеження території після обстрілу. По області окупанти завдавали ударів по Дергачівській громаді Харківського району. Горів житловий будинок та гараж. В Ізюмському районі, Балаклійській громаді, с. Нафтовиків, через влучання боєприпасу горів дах двоповерхового будинку. За добу по області – одну людину поранено.

У Луганській області наші військові тримають оборону невеличкої частини, аби основні сили встигли побудувати захисні редути. Окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. У Сєвєродонецьку створили комендатуру, яка, за їхнім задумом, має замінити місцеву владу, шукають спеціалістів ЖКГ. Росіяни збираються робити перепис дітей в Сєвєродонецьку для відновлення навчального процесу. Бої на адміністративних кордонах області тривають.

На Донеччині – обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Бахмута, Курахівки, Новоселівки-1, с. Північне, с. Малотаранівка. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. За добу – двоє загиблих і шестеро поранених цивільних.

Сьогодні зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Баштанський район: вночі та зранку – обстріли Широківської громади. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Уранці також було обстріляно Інгульську громаду, теж переважно за межами населених пунктів. Загорілося поле з ріпаком, потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора ввечері обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади, наслідки – зруйновано житловий будинок, в межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

Гостра ситуація – у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують із сусідніми регіонами, зокрема, у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського.

Населені пункти обстрілюють із "градів" та "смерчів". Пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено про замінування річки та мостів. Сирени лунали і в Новій Каховці.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.