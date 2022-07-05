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Сьогодні зранку російська армія випустила на Дніпропетровську область 7 ракет

Шість з них збили ЗСУ.

У вівторок, 5 липня, зранку російська армія випустила на Дніпропетровську область 7 ракет.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

6 з них збили українські військові – над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті Покров "приліт" стався у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки.

“Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих”,  – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня російська армія обстріляла з артилерії дві громади Дніпропетровської області – Зеленодольську і Широківську. Окупанти били по містах і селах, люди не постраждали.

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