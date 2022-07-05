З Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами

На посилення живої сили окупатів додалося підкріплення з Хабаровського краю.

У рамках логістичного забезпечення військ Росії з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибуло 17 вагонів з боєприпасами.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“В нашій операційній зоні противник не припиняє обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Намагається провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу”, – йдеться у повідомленні.

На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

“Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в Росії”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.