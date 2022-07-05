У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Невелика частина Луганщини лишається під контролем ЗСУ, – Гайдай
Невелика частина Луганщини лишається під контролем ЗСУ, – Гайдай
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
ГоловнаСуспільствоВійна

З Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами

На посилення живої сили окупатів додалося підкріплення з Хабаровського краю. 

З Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами

У рамках логістичного забезпечення військ Росії з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибуло 17 вагонів з боєприпасами

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“В нашій операційній зоні противник не припиняє обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Намагається провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу”, – йдеться у повідомленні.

На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю. 

“Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в Росії”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також