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Маріуполь залишився без лікарів, - Андрющенко

Приїзжих лікарів, які працювали в Маріуполі, відправили додому.

Маріуполь залишився без лікарів, - Андрющенко
Фото: Telegeam/andriyshTime

Вчора, 4 липня, “московський десант окупантів в білих халатах”, які працювали в Маріуполі, відправили додому.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що раніше в Маріуполі працювали 17 російських лікарів, а власних маріупольських лікарів не було. 

“Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медицинської допомоги в Маріуполі немає”, - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо,  маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Раніше повідомлялось, що через спеку в Маріуполі люди непритомніють на вулиці, а через відсутність швидкої медичної допомоги кількість смертельних випадків серед жителів зростає. 

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