Прапор України вже на острові Зміїному, але ще не піднятий, - ОК “Південь”

Українські військові доставили на острів Зміїний у Чорному морі прапор України, але поки не підняли його.

Про це повідомила в коментарі CNN речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти”, - сказала Гуменюк CNN, відповідаючи на запитання про її слова, сказані раніше раніше.

Вона додала, що на острів поки що ніхто не висаджувався, і ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що прапор України на острові Зміїний вже встановлено, військова операція завершена, а територія знову повернута під юрисдикцію України.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.