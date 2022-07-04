У Міноборони спростували російський фейк про мобілізацію жінок в Україні

Збройні сили України наразі не потребують примусової мобілізації жінок. Крім того, ніяких обмежень щодо перетину кордону для жінок не планується.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Інтерфакс-Україна.

Вона розповіла, що в російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні.

"Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни.

Що ж насправді? З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року. Станом на зараз у ЗСУ немає потреби в примусовій мобілізації жінок", - написала Маляр у фейсбуці.

Вона також наголосила, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і не планується.

Нагадаємо, раніше в Черкасах поліцейські роздали повістки 34 порушникам комендантської години.