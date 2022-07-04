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Затримали жителя Одещини, який збирав дані для російських ракетних ударів по області

Зловмисник також надсилав окупантам інформацію про переміщення українських військових і техніки.

Затримали жителя Одещини, який збирав дані для російських ракетних ударів по області
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала уродженця Одещини, який передавав загарбникам розвідувальні дані для ракетних обстрілів своєї області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисник надсилав представникам РФ та Білорусі інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ, переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у с. Затока Білгород-Дністровського району.

"Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистому листуванні через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону", - додали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Затриманий передавав окупантам детальну інформацію про:

  • переміщення залізницею вантажів, зокрема військового та стратегічного призначення; 
  • місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району; 
  • дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

Під час обшуку в зловмисника виявили і вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану Кримінального кодексу України.

В СБУ повідомили, що тривають слідчі дії, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до агентурної діяльності.

Нагадаємо, днями українська спецслужба затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури в Чернігівській області.

А в Києві нейтралізували "розконсервовану" агентурну групу Головного управління Генштабу збройних сил Росії. 

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