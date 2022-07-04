На кордонах зникли черги після скасування "нульового" розмитнення авто, - ДПСУ

За даними Державної прикордонної служби, кожної доби в середньому кордон в обох напрямках перетинає 28 тис. автівок та 90 тис. осіб, а після скасування "нульового" розмитнення авто на кордонах зникли черги.

Про це на брифінгу повідомив речник ПСУ Андрій Демченко, передає кореспондент LB.ua.

"Щодо кордону з країнами ЄС (окрім Придністров’я), то станом на зараз загальний середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 90 тис. осіб в обох напрямках. В окремі дні — це дещо більше чи менше. Інколи цей показник досягає 98 тис. осіб на добу", - заявив він.

Кожної доби в середньому кордон в обох напрямках перетинає 28 тис. автівок.

"Після скасування нульового розмитнення для автівок зникли тисячні черги з легкових транспортних засобів, які перебували поряд на пунктах пропусків суміжних країн для заїзду в Україну", - зазначив Демченко.

За його словами, з 24 лютого державний кордон в обидва напрямки перетнули понад 11 млн осіб.

"З них на виїзд було оформлено — 6 млн осіб, з яких переважна більшість — 5,8 млн громадяни України. На в'їзд проїхали 3,9 млн осіб. Продовжується фіксація більшої кількості тих, хто повертається з закордону. Це фіксується з травня місяця", - додав він.

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, за яким мита та ПДВ на імпортні товари, в тому числі автомобілі, повертаються.

До такого радикального кроку, як скасування мита на деякі товари імпорту, в Україні пішли на початку війни через необхідність забезпечення найнеобхіднішими товарами та продуктами харчування. Щодо автівок, то їх розмитнювати безкоштовно вирішили з огляду на потреби фронту та волонтерів.

Але вже наприкінці квітня стало зрозуміло, що продуктами Україна здатна забезпечити себе, а безкоштовним імпортом автівок почали зловживати. Державна митна служба звернула тоді увагу парламентарів на це.