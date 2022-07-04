Кількість злочинів стала меншою на 25% від довоєнного часу, - МВС

Наразі основні міста залишаються безпечними точки зору криміногенної ситуації. В одній столиці з початку повномастабного російського вторгнення біло роздано 20 тис. автоматів.

Про це на брифінгу повідомив радник Міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Вадим Денисенко, передає кореспондент LB.ua.

"В перші дні війни тільки в Києві Нацполіція роздала 20 тис. автоматів. Багато у чому це вселило впевненість у населення Києва. Та це був один з важливих психологічних моментів. В першу чергу — психологічних. А потім — воєнних моментів оборони столиці", - розповів він.

Денисенко підкреслив, що наразі криміногенна ситуація по всій країні набагато краще, ніж у довоєнний період.

"Були моменти, коли кількість злочинів була меншою на 50% у порівнянні з довоєнним періодом. Зараз це приблизно на 25% нижче, ніж у довоєнний період. В цілому, за моїми оцінками, нам вдається утримувати криміногенну ситуацію. А також організовану злочинність. Міста, які не під окупацією, не є прифронтовими — усі вони безпечні з точки зору криміногенної ситуації. Тут поліція абсолютно чітко спрацювала та займається тим, чи має займатися", - додав він.

Нагадаємо, станом на червень повідомлялося, що криміногенна ситуація у воєнний час в Україні значно покращилася: зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу. Також удвічі зменшилася кількість злочинів проти власності, пограбувань, розбійних нападів тощо. Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть.

За даними поліції Києва, з моменту початку вторгнення Росії в столиці рівень злочинності знизився майже на 50%. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.