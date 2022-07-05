Окупанти завдали 24 удари по Донеччині, – МВС

Під ворожим вогнем опинилося тринадцять населених пунктів області.

Окупанти завдали 24 удари по Донеччині. Серед мирного населення є поранені та загиблі.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

За минулу добу під ворожим вогнем опинилося 13 населених пунктів області. Зруйновано житловий сектор.

"Російські війська били по таких населених пунктах – с. Іванівське, м. Авдіївка, смт Курахівка, смт Південне, м. Сіверськ, с. Зайцеве, с. Романівка, м. Бахмут, м. Красногорівка, с. Біла Гора, смт Північне, м. Краматорськ, м. Добропілля", – повідомляють у зведенні.

Фото: ТГ МВС

Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК С-300, ракет "Нурс", реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, навчальний заклад, ангари, автомобілі, приміщення шахти та комбінату хлібопродуктів.

Поліція продовжує документувати воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, з 24 лютого понад 300 тисяч людей евакуювали з Донеччини поїздами.

Також повідомлялось, що Донеччина восени та взимку може лишитися без газу.