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Понад 300 тисяч людей евакуювали з Донеччини поїздами, - Кириленко

Йдеться про період з 24 лютого 2022 року.

Понад 300 тисяч людей евакуювали з Донеччини поїздами, - Кириленко
Фото: sannews.com.ua

Понад 300 тисяч людей із 24 лютого евакуювали з Донеччини поїздами Укрзалізниці

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Навіть у найскладніші моменти під постійними російськими обстрілами залізничники продовжували рятувати людей та доставляти гуманітарні вантажі в Донецьку область”, - повідомив Павло Кириленко. 

Він зазначив, що окупанти намагаються пошкодити транспортне сполучення, нищать залізничну інфраструктуру. Але фахівці Укрзалізниці лагодять пошкодження і продовжують виконувати свою важливу роботу. 

Нагадаємо, наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців, “тиха” евакуація триває. 

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