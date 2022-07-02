Понад 300 тисяч людей евакуювали з Донеччини поїздами, - Кириленко

Понад 300 тисяч людей із 24 лютого евакуювали з Донеччини поїздами Укрзалізниці.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Навіть у найскладніші моменти під постійними російськими обстрілами залізничники продовжували рятувати людей та доставляти гуманітарні вантажі в Донецьку область”, - повідомив Павло Кириленко.
Він зазначив, що окупанти намагаються пошкодити транспортне сполучення, нищать залізничну інфраструктуру. Але фахівці Укрзалізниці лагодять пошкодження і продовжують виконувати свою важливу роботу.
Нагадаємо, наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців, “тиха” евакуація триває.