Понад 300 тисяч людей евакуювали з Донеччини поїздами, - Кириленко

Йдеться про період з 24 лютого 2022 року.

Понад 300 тисяч людей із 24 лютого евакуювали з Донеччини поїздами Укрзалізниці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Навіть у найскладніші моменти під постійними російськими обстрілами залізничники продовжували рятувати людей та доставляти гуманітарні вантажі в Донецьку область”, - повідомив Павло Кириленко.

Він зазначив, що окупанти намагаються пошкодити транспортне сполучення, нищать залізничну інфраструктуру. Але фахівці Укрзалізниці лагодять пошкодження і продовжують виконувати свою важливу роботу.

Нагадаємо, наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців, “тиха” евакуація триває.