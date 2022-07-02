Сьогодні зранку, 2 липня, російські загарбники атакували Миколаїв ракетами типу “Онікс”. Десять ракет було випущено з ракетного комплексу “Бастіон”.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання в сільськогосподарські угіддя в передмісті”, - йдеться в повідомленні.

Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється.

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині. Було знищено зенітно-ракетний комплекс “ТорМ1”, 2 бойові машини піхоти та близько 10 окупантів. Решта результатів поки що дорозвідується.

Нагадаємо, за першу половину дня 1 липня російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет. Жертв і постраждалих немає.