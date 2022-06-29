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У Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців, - Гайдай

“Тиха” евакуація триває. 

У Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців. 

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Перш за все безпека людей, і іноді евакуацію доводиться зупиняти. З 24 лютого під час евакуації ми не втратили жодної людини”, - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що наразі траса Лисичанськ-Бахмут через обстріли не проїзна, тому для завезення гумвантажів використовують альтернативні шляхи. 

Нагадаємо, сьогодні на Луганщині російські окупанти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою.

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