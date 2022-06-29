У Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців, - Гайдай

Наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Перш за все безпека людей, і іноді евакуацію доводиться зупиняти. З 24 лютого під час евакуації ми не втратили жодної людини”, - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що наразі траса Лисичанськ-Бахмут через обстріли не проїзна, тому для завезення гумвантажів використовують альтернативні шляхи.

Нагадаємо, сьогодні на Луганщині російські окупанти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою.