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Херсонські патріоти закликають ігнорувати російські паспорти

Також українське підпілля закликає ігнорувати російські банки.

Херсонські патріоти закликають ігнорувати російські паспорти
Фото: Центр національного спротиву

В тимчасово окупованому Херсоні патріоти розклеїли листівки з закликом ігнорувати паспортизацію ворога та відкриття російського “Промсвязьбанку”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Банк мають відкрити на вулиці Ушакова,53. Завдяки йому окупанти планують перевести виплату пенсій та зарплат бюджетникам в рублі”, - повідомили в Центрі національного спротиву. 

Уточнюється, що окупанти вимагають для отримання грошей відкрити рахунок в “Промсвязьбанку”, а для цього, в свою чергу, мати російський паспорт.

Нагадаємо, для полегшення наступу української армії жителів Херсонщини закликають виїхати з тимчасово окупованих територій. Для цього слід скористатись всіма можливостями, які їм надають окупанти для виїзду.

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