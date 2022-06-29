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Зеленський із Бренсоном обговорили допомогу великого міжнародного бізнесу Україні

Засновник компанії Virgin Group заявив про готовність допомагати нашій державі.

Зеленський із Бренсоном обговорили допомогу великого міжнародного бізнесу Україні
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся із засновником компанії Virgin Group, мільярдером Річардом Бренсоном, який прибув в Україну.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі обговорили допомогу великого міжнародного бізнесу Україні.

"Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти в цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ і навколишні міста. Відвідали Бучу, Ірпінь і Гостомель", – сказав Бренсон.

Президент України також зазначив, що нині важливо зберегти увагу світової спільноти до проблеми російського вторгнення. Глава держави розповів про запровадження санкцій проти країни-агресора та важливість безпекових гарантій. Зокрема, йшлося і про роботу міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.

Зеленський із Бренсоном обговорили проєкти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові нашої держави.

Мільярдер підкреслив, що постійно виступає на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також підтримує запровадження найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих, хто підтримує і фінансує війну.

Бренсон також заявив про готовність допомагати Україні. Він додав, що вражений оптимізмом українців і тим, що у такі важкі хвилини вони думають про відновлення своєї держави.

Нагадаємо, нині засновник компанії Virgin Galactic побував у Гостомелі на Київщині. Тут цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення.

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