Головне за день. Середа, 29 червня

Транспортний безвіз з Євросоюзом, визнання Росії "основною і прямою загрозою" для НАТО, візит президента Індонезії і повернення 144 захисників і захисниць з ворожого полону. Чим запамʼятається 126-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Середа для України відзначилася зразу кількома важливими міжнародними подіями. По-перше, важливіть незалежності нашої держави внесли до підсумкового комюніке лідерів країн Альянсу, які мали зустріч сьогодні в Мадриді.

В ухваленому документі вказано: "Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти".

Перед лідерами країн блоку виступав президент Володимир Зеленський. Він хоч і був запрошений на саміт у якості гостя особисто, але уже традиційно мав слово за допомогою відеозвʼязку. Меседж президента такий: якщо Захід не хоче бачити російську зброю в своїх країнах, то має поділитися своїм озброєнням з українцями. Насамперед – протиповітряною і протиракетною обороною та артилерією. До слова, на попередню зустріч лідерів країн Альянсу, що проходила в Брюсселі торік, представників України взагалі не запрошували.

Окрім згадки в комюніке, лідери НАТО також домовились про нову допомогу Україні, зокрема і з озброєнням. Конкретику поки не оголошують, але генеральний секретар Єнс Столтенберг натякнув, що йдеться як про летальну, так і нелетальну підтримку.

По-друге, Україна і Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом – так званий транспортний безвіз. Українським перевізникам не потрібні відповідні дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС. Також угода дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

По-третє, до України сьогодні прибули одразу два високоповажних гостя: Джоко Відодо – президент Індонезії, яка цьогоріч приймає саміт країн G20, і британський мільярдер Річард Бренсон.

Відодо привіз українцям безвізовий режим для короткострокового перебування, запросив президента Зеленського відвідати саміт G20 особисто і пообіцяв, що Індонезія підтримає українську систему охорони здоров'я і допоможе у відновленні медичної інфраструктури, зруйнованої російськими окупантами.

Бренсон побував у Гостомелі і зацікавився можливостями відновлення аердрому ДП "Антонов" та проєктом будівництва літака "Мрія", який було обстріляно російськими окупантами.

І ще одна надважлива новина – з російського полону повернулися 144 захисники і захисниці України, в тому числі 95 оборонців з Азовсталі. З них 43 – бійці полку "Азов". За словами ГУР Міноборони, яке тепер займається питанням визволення українських полонених, це – найбільший обмін з часів повномасштабного вторгнення.

Однак сьогодні не обійшлося, на жаль, і без трагічних новин, які принесли нам росіяни. Вранці вони влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, внаслідок чого загинули щонайменше пʼятеро людей.

Чергового обстрілу зазнала і Одеська область. Ударів було завдано по морському узбережжю Ізмаїльського району.

Втім, не будемо завершувати на поганому, і нагадаємо вам, наскільки сильні і сміливі наші оборонці. Сьогодні вони збили ворожий ударний дрон з вибухівкою на Сумщині, знешкодили кілька ворожих ДРГ і відбили ворожі наступи.

Віримо в наших захисників та захисниць і Перемогу!