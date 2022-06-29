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Найбільший обмін від початку вторгнення: повернули 144 захисників України, - Координаційний штаб

Більшість звільнених мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Найбільший обмін від початку вторгнення: повернули 144 захисників України, - Координаційний штаб
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

З російського полону повернули 144 захисників нашої держави.

Про це повідомили в Головному правлінні розвідки Міноборони України з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У ГУР кажуть - це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Зі 144 звільнених – 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 -військовослужбовці полку "Азов".

Загалом вдалося звільнити:

Серед звільнених - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. 

Найстаршому зі звільнених військовополонених - 65 років, наймолодшому – 19.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - розповіли в розвідці.

Нагадаємо, напередодні з російського полону звільнили 17 українців. Також повернули тіла 46 загиблих військових.

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