З російського полону повернули 144 захисників нашої держави.
Про це повідомили в Головному правлінні розвідки Міноборони України з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У ГУР кажуть - це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.
Зі 144 звільнених – 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 -військовослужбовці полку "Азов".
Загалом вдалося звільнити:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-Морських Сил;
- 28 – Збройних Сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби України;
- 9 – Територіальної оборони ЗСУ;
- 1 – Національної поліції України.
Серед звільнених - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.
Найстаршому зі звільнених військовополонених - 65 років, наймолодшому – 19.
"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - розповіли в розвідці.
Нагадаємо, напередодні з російського полону звільнили 17 українців. Також повернули тіла 46 загиблих військових.