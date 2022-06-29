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Уже відомо про 368 викрадених жителів Запорізької області, - ОВА

Серед них - 6 посадових осіб.

Уже відомо про 368 викрадених жителів Запорізької області, - ОВА
Фото: EPA/UPG

На вечір 28 червня відомо про 368 викрадених жителів Запорізької області.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА з посиланням на керівника адміністрації Олександра Старуха.

149 осіб залишаються в заручниках. Серед них - шестеро посадовців, а також 16-річний син голови Запорізької РВА Олега Буряка та ще двоє неповнолітніх.

Нагадаємо, нещодавно в обласній адміністрації Запорізької області повідомляли про 352 вкрадених росіянами жителів.

Напередодні рашисти вивезли очільника Херсона Ігоря Колихаєва.

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