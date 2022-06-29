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ППО Одещини знищила запущену з літака російську ракету

Постраждалих і руйнувань немає. 

ППО Одещини знищила запущену з літака російську ракету
Крилата ракета Х-22 під ворожим Ту-22М3, ілюстративне фото довоєнних часів
Фото: defence-ua.com

Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.

Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району", – зазначили в повідомленні.

Руйнувань немає, ніхто не постраждав.

Нагдаємо, вчора одеська ППО успішно приземлила протикорабельну ракету "Онікс", яку окупанти відправили з території Криму. 

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