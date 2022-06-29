ППО Одещини знищила запущену з літака російську ракету

Постраждалих і руйнувань немає.

Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.

Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району", – зазначили в повідомленні.

Руйнувань немає, ніхто не постраждав.

Нагдаємо, вчора одеська ППО успішно приземлила протикорабельну ракету "Онікс", яку окупанти відправили з території Криму.