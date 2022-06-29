Минулої доби російські війська обстріляли сім населених пунктів у Донецькій області. Були пошкоджені 20 цивільних об’єктів, є вбиті і поранені.

Про це повідомляє сайт Національної поліції Донецької області.

“Окупанти обстріляли сім населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач”, – ідеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція Донецької області

Окупанти п’ять разів влучили по Слов’янську і Бахмуту, а також обстріляли Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

Фото: Національна поліція Донецької області

Вороги били із зенітно-ракетного комплексу “С-300”, артилерії, реактивних систем залпового вогню “Град” та "Ураган". Загалом зафіксовано 16 ударів по Донеччині.

Фото: Національна поліція Донецької області

Фото: Національна поліція Донецької області

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 червня від рук росіян загинув мирний житель Донецької області, що одна людина померла в лікарні від отриманих травм.