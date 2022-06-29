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СБУ допитала полоненого росіянина, який брав участь у спробі порятунку «Москви»

Після побаченого він перейшов у піхоту.

СБУ допитала полоненого росіянина, який брав участь у спробі порятунку «Москви»
Фото: СБУ

Полонений окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні й після побаченого вирішив перейти з флоту на суходіл.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…» – розповідає колишній матрос.

За три тижні, завдяки інструкторам-вагнерівцям, він «перекваліфікувався» в піхотинця, щоб воювати в Україні. Та невдовзі його відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання провалилось, коли «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ. Вціліти вдалося лише трьом із 30, а російські командири кинули поранених на полі бою.

"Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон. Зараз він надає свідчення СБУ", – резюмують повідомлення в спецслужбі.

Раніше СБУ заблокувала спробу зламу українських телеканалів російськими спецслужбами.

Також Держдепартамент США зміг поспілкуватись з полоненим росіянами в Україні американцем.

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