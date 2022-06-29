Голів двох громад Херсонської області звільнили з полону

Голову Голопристанської громади Олександра Бабича і очільника Станіславської громади Івана Самійленка звільнили з полону російських окупантів.
Про звільнення голів громад Херсонщини повідомили в Facebook Асоціації міст України.
Олександра Бабича росіяни викрали ще 28 березня. Він відмовлявся співпрацювати з ворогом.
"Івана Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом з працівниками-комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі", – повідомили в Асоціації міст.
Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти викрали законного мера Херсона. За словами очевидців, на нього вдягли кайданки і забрали в невідомому напрямку.