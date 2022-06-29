У Полтаві та на Одещині заборонили феєрверки та гучний транспорт

Заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

В Одесі та Одеській області заборонили використання і продаж феєрверків, а також – рух гучного транспорту.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу", – йдеться в розпорядженні голови обласної військової адміністрації Максима Марченка.

Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму.

Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Дана заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Мер Полтави також повідомив про запровадження заборони піротехніки та використання гучного транспорту.

За його словами, мешканці живуть у стані постійного емоційного напруження та різко реагують на всі звуки, які хоч трохи схожі на вибухи та авіаудари. Заборона також діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 5 червня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану. Він також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він наголосив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

Петиція була зареєстрована за кілька днів до Нового року, але набрала необхідну кількість голосів уже після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.