Низка країн зустрічатиме Новий рік без традиційних гулянь та феєрверків

У багатьох країнах світу цього року вирішили відмовилася від запланованих масових заходів у новорічну ніч через зростання захворюваності на ковід і швидко поширюваний штам "омікрон".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Через загострення ситуації з коронавірусом у Європі скасували, наприклад, традиційне піротехнічне шоу над Афінським акрополем. Муніципалітетам у Греції також заборонили проводити будь-які масові заходи з нагоди Різдва та Нового року. До 3 січня в Греції повернено обов'язкове носіння масок і на вулиці, і в приміщеннях, а для поїздок у ранспорті потрібні спеціальні маски з високим рівнем захисту.

Як відомо, в Парижі скасували запуск феєрверків на Єлисейських полях. Прем'єр Франції Жан Кастекс оголосив також про заборону будь-яких масових вечірок і святкувань напередодні Нового року. Він рекомендував навіть вакцинованим французам зробити тест, перш ніж зустрічатися з родичами.

Деякі міста Італії також вирішили відмовитися від святкових заходів. Так, у Венеції, де на Новий рік традиційно відбуваються концерти просто неба та піротехнічні шоу, цього року нічого нічого з цього не буде. В області Кампанія до 1 січня включно заборонили вживання алкоголю в громадських місцях.

У Німеччині з 28 грудня посилено обмеження і заборонено новорічні масові заходи, дозволено зустрічатися групами до 10 осіб.

Святкове заходи на Трафальгарській площі в столиці Великої Британії також скасували. Мер Лондона Садік Хан заявив, що це "важке рішення", але "безпека лондонців має бути на першому місці".

Жителі Нідерландів зустрічають Новий рік в умовах часткового локдауну. В країні зачинені магазини, що продають не життєво важливі товарів, бари, спортзали, перукарні й низка інших об'єктів сфери послуг і розваг. За словами прем'єра Марка Рютте, запровадження таких заходів "не можна було уникнути". Європейські ЗМІ пишуть, що багато жителів Нідерландів вирішили зустріти Новий рік у сусідній Бельгії, де обмежень значно менше.

У Польщі, незважаючи на чинні обмеження, дозволили нічним клубам і барам відкритися напередодні Нового року, щоб прийняти відвідувачів.

У США рішення про святкові заходи приймають у кожному штаті самостійно. На Таймс-сквер у Нью-Йорку цього року вирішили не відмовлятися повністю від святкування, але скоротити його масштаб. Зібратися на площі зможуть тільки 15 тис. осіб із сертифікатом про вакцинацію. Раніше, до пандемії, на святкування Нового року на Таймс-сквер збиралося близько 60 тис. людей.

У Лос-Анджелесі святкові заходи відбудуться без глядачів, але їх транслюватимуть онлайн. У Чикаго в новорічну ніч запустять традиційний феєрверк із п'яти мостів, але місцева влада закликала жителів здати тест, перш ніж вирушати його дивитися. У Лас-Вегасі планують гучно відсвяткувати Новий рік і запустити феєрверки.

В Австралії, яка зустрічає Новий рік однією з перших, планують заходи з дотриманням суворих заходів безпеки. Зокрема, під час запускку салюту в Сіднеї людей зобов'яжуть дотримуватися соціального дистанціювання.

В ОАЕ для участі у святкових заходах обов'язкове носіння масок. Дозволено заповнювати приміщення на 80%, при цьому відвідувачі зобов'язані мати документ, що підтверджує або вакцинацію, або негативний ПЦР-тест, зроблений не більше ніж за 96 годин.

У Китаї також не передбачається масштабних святкувань. Зокрема, влада Пекіну закликає мешканців міста за змогою не залишати столицю. Жителям районів Китаю, де було виявлено коронавірус, дозволено в'їзд до Пекіна лише з негативним тестом. Місцеві ЗМІ пишуть, що китайська влада особливо уважно проводить боротьбу проти коронавірусної інфекції, оскільки в лютому КНР має провести зимову Олімпіаду.

Нагадаємо, в Києві 19 грудня традиційно засвітили головну ялинку країни. Крім того, на Софійській площі та Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

Минулого року тематикою новорічних свіят спочатку був "Казковий ліс", а на дерево планували встановити капелюх. Однак, пізніше від цієї ідеї відмовилися через критику за "відьомські мотиви".