Путін у розмові з Байденом продовжив наполягати на "виключенні просування НАТО на схід"

Президент РФ не відмовляється від своїх ультиматумів.

У Кремлі прокоментували телефонну розмову свого очільника Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Головною темою бесіди російська сторона назвала питання реалізації досягнутих під час відеоконференції 7 грудня домовленостей про запуск перемовин щодо "юридичних гарантій безпеки Росії".

На сайті президента РФ зазначили, що Путін "дав детальні пояснення принципових підходів, закладених в основу російських проєктів Угоди між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки і Угоди Російської Федерації з державами-членами Організації Північноатлантичного договору".

"Підкреслено, що результатом спільної роботи мають стати тверді правові гарантії, які виключають просування НАТО на схід і розміщення загрозливих систем озброєння в безпосередній близькості від російських кордонів. Акцентовано, що безпека кожної країни має бути забезпечена тільки на основі суворого дотримання принципа неподільності безпеки", – зазначено в повідомленні Кремля.

Там також сказано, що Путін підкреслив бажаний результат співпраці США і Росії – "тверді правові гарантії, які виключають просування НАТО на схід і розміщення загрозливих систем озброєння у безпосередній близькості від російських кордонів".

Сторони домовилися, що перемовини США-Росія почнуться 9-10 січня в Женеві, а продовжаться у межах ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі.

Нагадаємо, вчора відбулася друга за цей місяць розмова між президентами США і Росії. Ініціатором дзвінка виступила російська сторона. Основною метою бесіди в Кремлі називали обговорення підготовки саміту між двома країнами, запланованого на 10 січня. Головна тема цих перемовин – російська так звані гарантії безпеки, що передбачають юридтчну відмову НАТО від прийняття України та інших держав на Сході Європи.

Цей ультиматум відкидають як НАТО в цілому, так і держави-члени окремо, але Росія продовжує наполягати.

Перед розмовою президентів держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив із главами МЗС Німеччини, Франції і Великобританії, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Офіс президента також очікує, що найближчим часом відбудеться ще одна розмова Байдена із Зеленським, але деталей про дати чи формат поки не озвучують.

Попередня бесіда американського президента з Путіним відбулася 7 грудня, із Зеленським – 10 грудня.