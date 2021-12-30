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У Білорусі телеграм-канал правозахисного центру "Весна" визнали екстремістським

Екстремістськими визнано вже близько 300 білоруських інтернет-ресурсів.

Суд у білоруському місті Гомелі 30 грудня визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу правозахисного центру "Весна".

Про це повідомили самі правозахисники.

"Весна" – одна із найстаріших білоруських неурядових правозахисних організацій, вона була створена у квітні 1996 року. Ще на початку 2000-х режим Олександра Лукашенка позбавив її реєстрації за підтримку політв’язнів і моніторинг порушень прав людини. У білоруських в’язницях зараз перебувають сім представників "Весни", інформує "Радіо Свобода".

У Білорусі екстремістськими визнано близько 300 інтернет-ресурсів, головним чином телеграм-канали опозиційної спрямованості, а також незалежні ЗМІ, такі як телеканал "Белсат" й агентство БелаПАН. "Екстремістськими матеріалами" визнали також продукцію соцмереж Білоруської служби Радіо Свобода. Жителів країни можуть притягти до відповідальності за підписку на визнані екстремістськими інтернет-ресурси.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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