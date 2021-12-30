Подругу Джеффрі Епштейна визнали винною розбещенні неповнолітніх, їй загрожує 65 років тюрми

Колегія присяжних суду в Нью-Йорку визнала британську світську левицю, подругу покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна винною в розбещенні неповнолітніх.

Як повідомляє Reuters, 60-річну Максвелл звинувачують в тому, що з 1994 по 2004 рік вона шукала Епштейну дівчат для сексуальних розваг. Після рішення присяжних їй загрожує до 65 років позбавлення волі, але буде оголошено фінальний вирок, поки що невідомо.

Загалом її визнали за п'ятьма пунктами обвинуваченнями.

Максвелл - дочка знаменитого британського медіамагната Роберта Максвелла, який народився у Солотвино на Закарпатті (тоді - частина Чехословаччини) у єврейській родині. Під час угорської окупації Закарпаття він втік за кордон та опинився в Великобританії.

Його дочка у 1991 році після смерті батька переїхала з Великобританії до США, де стала близькою подругою Епштейна.

У липні 2019 року Епштейна заарештували за підозрою у сексуальній експлуатації неповнолітніх дівчат. Він відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми.

У серпні того ж року Епштейн наклав на себе руки у в'язниці.

Наступного року слідство добралося і до його подруги Максвелл. У суді проти неї свідками виступили чотири жінки, яким було від 14 до 18 років, коли Максвелл, за їхніми словами, приводила їх до Епштейна. Одна з них назвала Максвелл сексуальною хижачкою та психопаткою та заявила, що та хапала її за інтимні місця, коли вона робила масаж Епштейну.

З липня 2020 року Максвелл знаходиться у слідчому ізоляторі в Брукліні. Там вона очікуватиме вердикту суду.